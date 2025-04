A cinco jornadas do final da I Liga, com os dois rivais de Lisboa empatados na liderança da competição (69 pontos), as contas apertam cada vez mais, com margem de erro diminuta para 'leões' e 'águias', que perderam, à vez, pontos nas duas últimas jornadas.

Nesta 30.ª jornada, de fim de semana de Páscoa, o Sporting recebe a partir das 20:30 o Moreirense, emblema diante do qual perdeu ainda na primeira volta (2-1), num jogo em que Rui Borges não terá Conrad Harder, expulso na última ronda, nem Morita, que continua lesionado.

Também hoje, o FC Porto recebe o Famalicão (18:00), adversário com o qual também perdeu pontos na primeira volta (empate 1-1), mas que tenta vencer agora, de modo a pressionar o Sporting de Braga na luta pelo terceiro lugar.

Os bracarenses, que têm mais um ponto do que os 'dragões', têm no sábado uma deslocação teoricamente complicada ao reduto do Estoril Praia, nono classificado.

Em outros jogos de hoje, o Rio Ave (11.º) recebe o Santa Clara (sexto), e o Farense (17.º) será anfitrião do Boavista (18.º).

Os açorianos ainda estão de olho no quinto lugar, que perderam para o Vitória de Guimarães (mais dois pontos) na última jornada, ao serem derrotados em casa pelo Sporting, enquanto algarvios e 'axadrezados' protagonizam luta 'desesperada'.

As duas equipas estão afundadas na cauda da classificação, com o Boavista (18 pontos), último, a ter menos oito pontos do que a primeira equipa em lugar de manutenção automática, o Estrela da Amadora (15.º, com 26), enquanto o Farense é penúltimo, com 21 pontos.

A 30.ª ronda decorre apenas hoje, com quatro jogos, e sábado, com mais cinco, em fim de semana de Páscoa.

Programa da 30.ª jornada:

- Sexta-feira, 18 abr:

Farense -- Boavista, 15:30.

Rio Ave - Santa Clara, 15:30.

FC Porto - Famalicão, 18:00.

Sporting -- Moreirense, 20:30

- Sábado, 19 abr:

Nacional - Gil Vicente, 15:30.

AVS - Casa Pia, 15:30.

Arouca - Estrela da Amadora, 18:00.

Estoril Praia - Sporting de Braga, 18:00.

Vitória de Guimarães -- Benfica, 20:30.

