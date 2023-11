A equipa lisboeta ocupa o segundo lugar, que obriga a disputar um play-off de qualificação para os oitavos de final com equipas provenientes da Liga dos Campeões, a três pontos de distância da liderança, ocupada pela Atalanta, único posto de acesso direto à fase a eliminar.

O Sporting detém os mesmos três pontos de vantagem sobre os austríacos do Sturm Graz, terceiros classificados -- lugar de despromoção para a Liga Conferência Europa -, que vão receber os polacos do Raków, últimos do grupo, com apenas um ponto, conquistado, precisamente, aos 'leões' (1-1).

A equipa de Alvalade, que perdeu em casa com a Atalanta, por 2-1, defronta a formação transalpina em Bérgamo, a partir das 17:45, em Bérgamo (a mesma hora em que se inicia o Sturm Graz-Raków), com arbitragem do inglês Michael Oliver.

