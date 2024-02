A equipa 'leonina' tem um ponto de vantagem de vantagem sobre o Benfica, campeão em título e atual segundo classificado, que apenas entra em ação no domingo, para receber o Gil Vicente, enquanto os 'dragões' surgem já a cinco pontos de distância, no terceiro lugar.

Depois de ter goleado o Casa Pia na ronda anterior, por 8-0, o Sporting persegue a sétima vitória seguida no campeonato, o que lhe permitirá igualar a melhor série da competição, estabelecida pelo rival lisboeta entre a segunda e oitava rondas.

A equipa de Alvalade defronta a partir das 18:00 o Famalicão, instalado numa confortável oitava posição e ao qual se impôs por tangencial 1-0 na primeira volta, em casa, mas que conta com apenas um triunfo nos últimos nove encontros disputados na I Liga.

Tal como o rival lisboeta, o FC Porto também está a atravessar um dos melhores momentos na época 2023/24, com três vitórias seguidas (igualando o seu melhor registo na prova), e recebe às 20:30 o Rio Ave, 16.º e antepenúltimo colocado, igualmente com uma vitória nas derradeiras nove partidas.

A 20.ª jornada do campeonato arranca às 15:30, com o confronto entre o Portimonense, 11.º posicionado, e o Arouca, nono, no reduto dos algarvios, e encerra na segunda-feira, com a receção do Boavista ao Casa Pia.

Programa da 20.ª jornada:

- Sábado, 03 fev:

Portimonense -- Arouca, 15:30

Famalicão -- Sporting, 18:00

FC Porto - Rio Ave, 20:30

- Domingo, 04 fev:

Vizela - Vitória de Guimarães, 15:30

Desportivo de Chaves - Farense, 15:30

Estoril Praia - Estrela da Amadora, 18:00

Benfica - Gil Vicente, 18:00

Sporting de Braga - Moreirense, 20:30

- Segunda-feira, 05 fev:

Casa Pia - Boavista, 20:15

