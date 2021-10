Na Audi Arena Györ, desde cedo que foi notória a diferença de qualidade entre os dois conjuntos, apesar de os húngaros terem tentado encurtar as diferenças no marcador entre os três e cincos golos até ao intervalo, com vantagem favorável para o clube português (18-13).

Se os primeiros 30 minutos foram confortáveis para o Sporting, os segundos foram disputados a um ritmo de 'passeio', face ao desnível cada vez mais acentuado, com o Tatabanya a desistir por completo de tentar lutar por um resultado positivo.

No lado húngaro, o ponta Stefan Sunajko foi o melhor, fruto dos seis 'disparos' certeiros, enquanto o pivô Erekle Arsenashvili, com nove golos, e o 'herói' da primeira jornada, Mamadou Gassama, com seis, foram os jogadores que mais se destacaram no emblema 'leonino'.

Com este segundo triunfo, a equipa portugueses lidera a 'poule' D, com quatro pontos, os mesmos do segundo colocado, o AEK Atenas. O Tatabanya é último, sem qualquer ponto.

Na próxima jornada, agendada para 16 de novembro, o Sporting, que na ronda inaugural bateu em casa os suíços do Kadetten Schaffhausen (29-28), desloca-se a França para defrontar o Nimes.

AJC // VR

Lusa/FIm