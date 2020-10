O lateral Nuno Mendes, aos quatro minutos, e o avançado Nuno Santos, aos 11, marcaram os golos da vitória dos 'leões', depois do desaire frente aos austríacos do LASK Linz (4-1), para a Liga Europa.

O Sporting soma os mesmos seis pontos do campeão FC Porto e do Marítimo, a três do líder Benfica e a um do Santa Clara, segundo classificado, tendo ainda o jogo da primeira ronda por disputar, frente ao Gil Vicente, enquanto o Portimonense continua sem vencer e conta apenas um ponto nos três encontros disputados.

