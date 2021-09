João Almeida, na primeira parte, aos 17 minutos, e Gonzalo Romero 'Nolito', aos 30, e João Souto, aos 47, na segunda, apontaram os tentos do 'cinco' de Paulo Freitas, enquanto Andreu Tomás marcou para os locais, nos segundos finais.

A formação 'leonina' somou o segundo triunfo na prova, ficando a um do Benfica, quarto do 'ranking', com três cetros, dois anos após a vitória sobre o FC Porto, por 3-2, numa prova que não se realizou na época passada devido à pandemia da covid-19.

