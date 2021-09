O defesa-central Gonçalo Inácio e o avançado Pedro Gonçalves, melhor marcador da última edição da I Liga, ambos a recuperarem de lesões, continuam ausentes dos trabalhos da equipa, orientada por Rúben Amorim.

O Sporting regressou ao trabalho na academia, depois de, na terça-feira, ter perdido por 1-0 no terreno do Borussia Dortmund, em jogo da segunda jornada do grupo C da Liga dos Campeões, e de na quarta-feira ter treinado nas instalações do clube germânico.

Os campeões nacionais voltam ao trabalho na sexta-feira, às 10:00, estando agendada para as 16:45, no Estádio José Alvalade, a conferência de imprensa na qual Rúben Amorim fará a antevisão da visita ao Arouca.

O Sporting ocupa a terceira posição da I Liga em igualdade pontual (17) com o FC Porto, segundo, a quatro pontos do líder Benfica, enquanto o Arouca segue na 15.ª posição, com cinco pontos.

