Os 'leões', que durante a manhã, à porta fechada, bateram o Farense (2-1), inauguraram o marcador por Trincão, aos 10 minutos, enquanto o segundo classificado na última edição da Liga belga igualou aos 25, por Alieu Fadera, após erro da defesa sportinguista.

Depois de ter testado o reforço Gyokeres com Paulinho no ataque na vitória da manhã, à noite Rúben Amorim 'escondeu' dos adeptos o avançado sueco, 'renovando' o 'onze', sem 'caras' novas e que, partindo de um sistema diferente do habitual, em '4-4-2', se alterava para '3-5-2' em situação ofensiva, com o central Gonçalo Inácio a ocupar a posição 'seis'.

Franco Israel, Eduardo Quaresma, Coates, Gonçalo Inácio e Matheus Reis compuseram o setor defensivo; Marcus Edwards, Morita, Pedro Gonçalves e Afonso Moreira, que na época passada alinhava na equipa B, jogaram no meio-campo; e Trincão e Chermiti formaram a dupla de ataque.

As novas dinâmicas no Sporting permitiram um início de partida com mais posse de bola dos 'leões', que se adiantaram no marcador aos 10 minutos: Chermiti, servido em profundidade, ganhou o duelo com um defensor junto à linha de fundo e passou atrasado para a finalização certeira de Trincão.

O Genk reagiu bem e ameaçou o empate duas vezes, em oportunidades desperdiçadas por Arokodare, num cabeceamento ao lado (11), após erro de Matheus Reis, e Bryan Heyen (14).

Aos 25 minutos, Alieu Fadera restabeleceu a igualdade, após erro de Matheus Reis e Franco Israel na saída de bola, aproveitado de forma eficaz pelo avançado gambiano.

O jogo foi decaindo de qualidade e, até ao intervalo, o Sporting só criou perigo uma vez, numa arrancada pela esquerda do jovem Afonso Moreira (18 anos) -- em bom plano durante toda a partida --, concluída com um remate torto (33).

Para a segunda parte, Rúben Amorim trocou Morita por Daniel Bragança -- de regresso após ter estado inativo durante toda a última temporada, devido a lesão -- e o Sporting voltou a entrar melhor, estando perto do 2-1 várias vezes, todas por Trincão.

O avançado português desperdiçou dupla ocasião no mesmo lance, aos 55 minutos, permitindo a defesa de Vandervoordt e atirando para fora na recarga, e aos 59 proporcionou a defesa da noite ao guardião da equipa belga.

O Genk, muito passivo durante o segundo tempo, até esteve à beira do triunfo, aos 87 minutos, quando Paintsil, num remate forte, acertou na trave da baliza sportinguista, enquanto Trincão voltou a falhar uma oportunidade clamorosa, atirando ao lado quando surgiu isolado perante o guardião adversário (90+1).

O Sporting, que antes dos encontros de hoje já tinha batido Estrela da Amadora (4-1) e Marítimo (3-0), volta à ação com outro duplo compromisso na terça-feira, defrontando no mesmo dia Portimonense, à porta fechada, em Lagos, e os espanhóis da Real Sociedad, no Estádio Algarve (20:30).

Jogo disputado no Estádio Algarve.

Sporting -- Genk, 1-1.

Ao intervalo: 1-1.

Marcadores:

1-0, Trincão, 10 minutos.

1-1, Alieu Fadera, 25.

Equipas:

- Sporting: Franco Israel, Eduardo Quaresma, Sebastián Coates, Gonçalo Inácio, Matheus Reis, Morita, Pedro Gonçalves, Marcus Edwards, Afonso Moreira, Trincão e Chermiti. Jogaram ainda: Daniel Bragança e Jovane Cabral.

Treinador: Rúben Amorim.

- Genk: Vandervoordt, Daniel Muñoz, Carlos Cuesta, McKenzie, Kayembe, Bryan Heyen, Hrosovsky, Paintsil, Alieu Fadera, El Khannouss e Arokodare. Jogaram ainda: Nico Castro, Sor Yira, Aziz e Angelo Preciado.

Treinador: Wouter Vrancken.

Árbitro: João Gonçalves (Porto).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Alieu Fadera (45).

Assistência: Cerca de 5.000 espetadores.

EYP // MO

Lusa/fim.