Após terem perdido os primeiros pontos no campeonato, na visita a Braga (1-1), os 'leões', que somam 10 pontos, serão anfitriões do Moreirense a partir das 20:30, sendo que os cónegos vêm de um desaire caseiro precisamente diante dos bracarenses (2-3), numa partida em atraso da terceira ronda.

Em caso de triunfo no Estádio José Alvalade, o Sporting volta a igualar o FC Porto no primeiro lugar, depois de, na sexta-feira, os 'azuis e brancos' terem superado a abertura da ronda no reduto do Estrela da Amadora (1-0).

Já o Boavista, que no arranque desta jornada estava em igualdade pontual com 'leões' e 'dragões', apenas entra em campo na segunda-feira, em casa, frente ao lanterna-vermelha Desportivo de Chaves, no fecho da quinta ronda.

Também hoje, o Vitória de Guimarães terá a oportunidade de responder à goleada sofrida no Estádio da Luz (4-0) e manter-se num dos cinco primeiros lugares, recebendo o 'aflito' Portimonense, penúltimo e ainda sem qualquer triunfo.

Arouca e Casa, separados por um ponto, defrontam-se a partir das 15:30, à mesma hora a que Gil Vicente e Estoril Praia, ambos com três pontos no campeonato, procuram afastar-se da zona de despromoção.

Programa e resultados da quinta jornada:

- Sexta-feira, 15 set:

Estrela da Amadora - FC Porto, 0-1

- Sábado, 16 set:

Rio Ave - FC Famalicão, 1-1

Farense -- Sporting de Braga, 3-1

Vizela - Benfica, 1-2

- Domingo, 17 set:

Arouca - Casa Pia, 15:30

Gil Vicente - Estoril Praia, 15:30

Vitória de Guimarães - Portimonense, 18:00

Sporting - Moreirense, 20:30

- Segunda-feira, 18 set:

Boavista -- Desportivo de Chaves, 20:15

