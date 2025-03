O líder do campeonato vai deslocar-se a Rio Maior, 'casa emprestada' do seu adversário de hoje, pressionado pelo triunfo do Benfica no sábado, frente ao Nacional (3-0), que deixou o segundo classificado com os mesmos 56 pontos dos 'leões'.

A boa notícia é que o Sporting, afetado por uma onda de lesões, já deverá poder contar com Morita e o capitão Hjulmand, como antecipou em conferência de imprensa o treinador Rui Borges, que, contudo, ressalvou que os médios não devem completar 90 minutos.

Depois de ter regressado aos triunfos na I Liga de futebol na ronda passada, interrompendo um ciclo de três empates consecutivos, os 'leões' querem agora consolidar a liderança, perante um Casa Pia que é uma das equipas 'sensação' no campeonato.

Sextos classificados, com 36 pontos, os casapianos não perdem em casa para o campeonato desde o final de agosto, com quatro empates e seis vitórias, uma das quais com o Benfica (3-1).

Antes, o Santa Clara, surpreendente quinto classificado, com 39 pontos, recebe o Moreirense nos Açores, a partir das 14:30 locais (mais uma hora em Lisboa), numa altura em que soma três jogos seguidos sem vencer, dois dos quais derrotas, incluindo na jornada anterior.

Depois de empatar na sua estreia no banco, o treinador Cristiano Bacci quer prolongar o bom momento da equipa de Moreira de Cónegos, atual 12.ª com 27 pontos.

No jogo que encerra o dia, o lanterna-vermelha Boavista, vindo de uma vitória mas com apenas 15 pontos, recebe o sempre difícil Vitória de Guimarães, sétimo do campeonato com 35 e numa série de cinco jogos sem perder.

O fecho da ronda está agendado para segunda-feira, com o jogo entre o Famalicão e o Rio Ave marcado a partir das 20:15.

Programa da 25.ª jornada:

- Sexta-feira, 07 mar:

Estrela da Amadora -- Gil Vicente, 1-1

- Sábado, 08 mar:

AVS -- Arouca, 0-1

Estoril Praia -- Farense, 2-2

Benfica -- Nacional, 3-0

Sporting de Braga -- FC Porto, 1-0.

- Domingo, 09 mar:

Santa Clara -- Moreirense, 15:30.

Casa Pia -- Sporting, 18:30.

Boavista -- Vitória de Guimarães, 20:30.

- Segunda-feira, 10 mar:

Famalicão -- Rio Ave, 20:15.

