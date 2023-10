"Para se ganhar campeonatos, temos de ganhar os nossos jogos, mas os outros têm de perder pontos também. Nesta fase, ainda é muito cedo para estarmos a fazer contas. Neste momento, com a diferença de golos, não estamos em primeiro lugar. Queremos recuperar essa posição, contra uma equipa muito difícil", frisou o treinador dos 'leões'.

Em conferência de imprensa de antevisão ao encontro que encerra a nona jornada do campeonato, Rúben Amorim rejeitou algum aliciante extra pelo facto de o Benfica ter perdido pontos na receção ao Casa Pia, mas considera importante dilatar a vantagem.

"O nosso dérbi é daqui a duas semanas. É importante chegar em primeiro lugar a esses desafios, mas o aliciante é o mesmo. Queremos ganhar o jogo, é isso que vamos tentar fazer, mesmo se o Benfica tivesse ganho. O Sporting de Braga também perdeu pontos e nós queremos seguir com a nossa dinâmica de vitórias", argumentou Rúben Amorim.

O técnico sportinguista deixou a dúvida sobre quem será o dono da baliza no Bessa, se Adán ou Franco Israel, que foi titular na Liga Europa, na igualdade com o Raków (1-1), um jogo no qual não se pode fazer comparações e retirar coisas positivas ou negativas, dada a expulsão precoce de Gyökeres aos oito minutos, que condicionou o confronto.

"Sabemos claramente o que queremos fazer. O que nos coloca algumas dúvidas será a forma como o Boavista se tem apresentado. Está a atravessar dificuldades financeiras, mas tem um grande caráter. É uma equipa muito bem trabalhada, com boas dinâmicas e está a fazer um excelente campeonato, não tem pressão nenhuma. Não é o passado que nos cria dúvidas, mas sim o presente, que é uma equipa do Boavista muito forte, mas estamos preparados para o desafio", elogiou o técnico da equipa 'verde e branca'.

O selecionador português de futebol, Roberto Martínez, expressou recentemente que Pedro Gonçalves é "o jogador com mais azar", por lutar pelas posições "mais difíceis" na seleção, o que o deixou fora das derradeiras convocatórias da equipa das 'quinas'.

"Fui um jogador mais fraquinho que o Pote, mas a minha geração era menos forte do que a atual. Estou a metê-lo a jogar em várias posições a ver se o levam. Ele tem é de jogar, marcar, assistir, correr muito, mas a verdade é que, nesta geração, é muito difícil entrar. O mesmo com Nuno Santos e Paulinho. Têm de trabalhar no máximo", realçou.

O Sporting, segundo classificado, com 22 pontos, visita o Boavista, no sexto lugar, com 15, na segunda-feira, às 20:15, em jogo da nona jornada da I Liga, no Estádio do Bessa, no Porto, que terá arbitragem de Nuno Almeida, da Associação de Futebol do Algarve.

