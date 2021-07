Com exceção do lateral direito espanhol, que se lesionou no jogo frente ao Belenenses SAD e vai estar cerca de um mês fora dos relvados, Rúben Amorim contou com o plantel na máxima força para preparar o jogo com a equipa minhota, estando já marcada nova sessão na quinta-feira, a partir das 10:00, igualmente na Academia de Alcochete.

A partida da Supertaça, primeiro troféu da época em disputa, está marcada para sábado, no Estádio Municipal de Aveiro, a partir das 20:45, e terá a presença de público, justamente 33 por cento da lotação do recinto, cuja capacidade é de cerca de 30 mil espetadores, destinada apenas a adeptos dos dois clubes.

JEC // AJO

Lusa/fim