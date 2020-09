Sporting pode recebe LASK ou Dunajska Streda no 'play-off' de apuramento

O Sporting recebe o vencedor do confronto entre os austríacos do LASK e os eslovacos do Dunajska Streda no 'play-off' da Liga Europa de futebol, se superar a terceira pré-eliminatória, ditou o sorteio hoje realizado em Nyon.