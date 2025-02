Sporting perde na Polónia e falha final da Taça Challende de voleibol

O Sporting falhou hoje o apuramento para a final da Taça Challenge de voleibol, ao perder por 3-0, com os parciais de 25-20, 25-22 e 25-20, no reduto dos polacos do Lublin, na segunda mão das meias-finais.