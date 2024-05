Em Erevan, na Arménia, a primeira parte, com várias alternâncias no rumo do marcador, terminou empatada 3-3, com Tomás Paçó (minuto um), Zicky Té (17 minutos) e Hugo Neves (18) a marcarem para os 'leões', enquanto os catalães beneficiaram de um autogolo de Rafa Félix (09) e de tentos de Adolfo (09) e António Pérez (19).

Na segunda parte, o Sporting marcou apenas por uma vez, por Tatinho (24), enquanto o FC Barcelona conseguiu dois golos, por intermédio de Catela (22) e Matheus Rodrigues (32), garantindo a presença na final.

No jogo decisivo vão estar duas formações espanholas, com o FC Barcelona a enfrentar o Palma, atual detentor do troféu, que hoje bateu o Benfica no desempate por penáltis na outra meia-final, enquanto as duas equipas lusas vão lutar no domingo pelo terceiro lugar.

