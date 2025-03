No resumo das entradas e saídas de jogadores ocorridas na janela de transferências de inverno, que esteve aberta entre 01 de janeiro e 03 de fevereiro, os 'leões' dão conta das aquisições a título definitivo do médio internacional georgiano Kochorashvili e do extremo brasileiro Alisson, emprestado à União de Leiria, da II Liga, na primeira metade da época.

Giorgi Kochorashvili, de 25 anos, foi negociado junto do Levante, do escalão secundário espanhol, por 5,5 milhões de euros (ME) fixos, mais dois ME em variáveis, assinando contrato por cinco anos, até junho de 2030, com uma cláusula de rescisão de 80 ME.

Com igual vínculo e cláusula ficou Alisson, de 22 anos, numa transação em que o Vitória, do campeonato brasileiro, recebeu 2,1 ME e reservou 10% de mais-valias futuras - no caso de Kochorashvili, poderá ser reduzida de 12,5% para 10% por opção do Sporting.

RTF // AJO

Lusa/Fim