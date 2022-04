Na Arena Rapid, no primeiro encontro de uma equipa ucraniana desde o início da invasão da Rússia, o triunfo dos 'leões' garantiu ao futebol português a presença de uma equipa na 'final four' da competição, em que já estão Juventus, Atlético de Madrid e Salzsburgo.

Inicialmente agendado para 02 de março, em Kiev, o duelo dos oitavos de final foi adiado, devido ao conflito armado que se vive na Ucrânia, acabando por se realizar, mais de um mês depois, em Bucareste.

Por essa razão, o Sporting ofereceu uma camisola 'leonina' aos jogadores do Dinamo Kiev com a mensagem 'peace for Ukraine' (paz para a Ucrânia).

Numa primeira parte de claro domínio do Sporting, Diogo Cabral abriu o marcador logo aos dois minutos e aumentou a vantagem, e sua conta pessoal, aos 28.

Além dos dois remates certeiros do avançado de 18 anos, a equipa liderada por Filipe Pedro somou várias oportunidades para chegar ao intervalo com uma vantagem ainda mais confortável.

Na segunda parte, o Dinamo Kiev mostrou-se bem mais perigoso e reduziu a diferença logo aos 49 minutos, com Volodymyr Brazhko a converter com sucesso uma grande penalidade, a castigar falta de Rafael Fernandes.

Nesta altura do jogo, a formação ucraniana, que durante a fase de grupos goleou o Benfica (4-0), criou grandes dificuldades à defensiva 'leonina' e ao guarda-redes Diego Calai, mas nunca conseguiu voltar a bater o guardião ítalo-brasileiro.

Antes do apito final, destaque para Diogo Cabral, que ficou perto do 'hat-trick' com um remate de fora da área, que acertou na barra.

