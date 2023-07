O sorteio hoje realizado, que dita que os três mais fortes avancem para Ronda de Elite, colocou os 'leões', vice-campeões europeus, a medir forças com os anfitriões do MNK Olmissum, os cazaques do MFC Avat e os ucranianos do FC HIT Kiev.

Por sua vez, o Benfica vai jogar com os romenos do United Galati, os franceses do Etoile Lavalloise e os eslovenos do Futsal Klub Dobovec, que vão receber o evento.

A posterior Ronda de Elite, que vai decorrer entre novembro e dezembro, vai decidir os quatro participantes na fase final, em maio.

Sporting, campeão em 2019 e 2021, e derrotado na final em cinco ocasiões, e Benfica, vencedor em 2010 e finalista vencido em 2004, estão entre as equipas que já conquistaram a prova, que vai para a 23.ª edição.

RBA // VR

Lusa/Fim