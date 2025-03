Os 'leões' conseguiram na visita ao Casa Pia (3-1), no domingo, a primeira série de três triunfos desde que Rui Borges assumiu o comando da equipa, no final de dezembro, mas o técnico destacou, em conferência de imprensa, em Alcochete, a importância de "dar continuidade a esse ciclo".

"Os campeões, uma equipa que quer ser campeã, não pode estar feliz por ganhar três jogos seguidos. Tem de tentar ganhar o próximo e acabar o ciclo com quatro vitórias", apontou Rui Borges, já com a interrupção do campeonato em mente.

A pausa competitiva para os jogos internacionais, no entanto, "é ingrata para quem trabalha com grandes jogadores", comentou o técnico, que vai ficar privado de "mais de meia equipa", entre seleções principais e escalões de formação.

"Acaba por ser um trabalho ingrato, esta paragem, nesse sentido. Não conseguimos ganhar aqui grande tempo em termos de trabalho e de ganhar comportamentos. Mas faz parte daquilo que é trabalhar no Sporting e temos de saber lidar com isso", desabafou.

Além disso, existe ainda o risco de alguns jogadores se lesionarem ao serviço das suas seleções ou mesmo de acumularem desgaste adicional nas viagens, o que deixa o treinador apreensivo.

"Ficamos aqui um bocadinho expectantes no sentido de que toda a gente venha disponível das seleções, mas não só dos jogos. O Morita [internacional japonês] tem 20 horas [de viagem] para lá, mais 20 para cá, fusos horários... Ficamos um bocadinho na expectativa, na ansiedade de que venham todos disponíveis", antecipou.

No entanto, Borges compreende que "não pode haver maior felicidade" para qualquer jogador do que representar a seleção do seu país.

"Para mim, treinador, é claro que eu preferia tê-los cá para trabalhar comigo, mas compreendo a felicidade deles e é impossível dizer a um atleta para não representar a seleção", resumiu.

O Sporting recebe o Famalicão no sábado, a partir das 20:30, em partida da 26.ª jornada da I Liga, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e arbitragem de Miguel Nogueira, da associação de Lisboa.

A equipa orientada por Rui Borges lidera o campeonato, com 59 pontos, mais três do que o Benfica, que tem um jogo em atraso, a visita ao Gil Vicente, referente à 25.ª jornada.

Após a 26.ª jornada, o campeonato é interrompido para dar lugar a jogos das seleções nacionais e só será retomado no último fim de semana de março.

