À entrada para a sétima e penúltima jornada da fase de liga, o novo modelo competitivo da 'Champions' que arrancou esta época, o Sporting visita os alemães a pensar nos pontos que o mantenham na luta pela fase seguinte.

A equipa de Rui Borges, treinador que se estreia na competição depois de ter assumido o lugar de João Pereira, entra nesta segunda metade da ronda já no 19.º lugar, com 10 pontos, a três do último em zona de apuramento direto (Aston Villa, oitavo, com 13), mas com apenas mais dois do que o primeiro fora da zona de play-off (Dinamo Zagreb, 25.º, com oito).

O Leipzig, que na Liga alemã é quinto, está na Liga dos Campeões na 34.ª e antepenúltima posição, sem qualquer ponto e sem hipóteses de apuramento.

O jogo na Arena de Leipzig, com início às 17:45, terá arbitragem do lituano Manfredas Lukjancukas.

Na terça-feira, o Benfica, que se encontra uma posição acima dos 'leões', mas com os mesmos 10 pontos, perdeu com o FC Barcelona 5-4, num jogo de 'loucos' e decidido no último lance para o lado catalão.

