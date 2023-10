Fonte do emblema lisboeta confirmou hoje à Lusa que os 'leões' terão de pagar uma multa de 12.750 euros, mas, para já, poderão continuar a ter adeptos nas deslocações ao estrangeiro, nomeadamente no jogos da Liga Europa, em que ainda terão de atuar em Itália, frente à Atalanta, e na Polónia, perante o Rakow.

Em Graz, o Sporting venceu o Sturm, por 2-1, na primeira jornada do Grupo B, em 21 de setembro, com os adeptos 'leoninos' a recorrerem a engenhos de pirotecnia durante a sua presença no estádio, situação completamente proibida por parte da UEFA.

Já na última temporada, pela mesma razão, o clube de Alvalade sofreu uma avultada multa de cerca de 50 mil euros por causa do comportamento dos adeptos na Dinamarca, no estádio do Midtjylland.

A próxima deslocação da equipa de Rúben Amorim na Liga Europa está agendada para 26 de outubro, ao terreno do Rakow.

