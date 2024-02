Depois do triunfo fora por 1-0, as 'leoas' repetiram o resultado em Alcochete, graças a um tento da avançada norte-americana Brittany Raphino, aos 75 minutos.

As 'leoas' vão reeditar com o Benfica, vencedor de três das quatro edições da prova, a final de 2020/21, que as 'encarnadas' venceram por 2-1, em Leiria, com golos de Cloé Lacasse e Nycole Raysla (penálti), contra um de Bruna Lourenço.

