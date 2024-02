De regresso aos 'leões' após realizar 13 jogos no país do Médio Oriente, o atacante é um dos 22 jogadores inscritos na quarta e última atualização da LPFP no dia de encerramento do mercado de transferências de inverno, que não inclui o reforço do Sporting Koba Koindredi, embora o médio francês ex-Estoril Praia esteja incluído no plantel 'verde e branco' que aparece no site da Liga.

Essa lista inclui também Otávio Ataíde, defesa central de 21 anos contratado pelo FC Porto ao Famalicão e oficializado na quarta-feira à noite, com um contrato válido até 2028.

Outro dos nomes inscritos é o de Úmaro Embaló, extremo de 22 anos também oficializado pelo Rio Ave na noite de quarta-feira, por empréstimo dos neerlandeses do Fortuna Sittard até ao final da época.

O extremo luso-guineense formado no Benfica cumpriu a primeira metade da temporada nos espanhóis do Cartagena, também cedido pelo clube dos Países Baixos.

O Rio Ave validou seis jogadores na LPFP no último dia do mercado de transferências de inverno, o segundo maior número entre equipas da I Liga portuguesa, apenas superado pelo Estrela da Amadora, que totalizou oito inscrições.

Os 'tricolores' encerraram quarta-feira com as inscrições de Nanu, de André Dhominique e de Mateus Bernardo após terem confirmado, ao longo do dia, as contratações de Cristiano Fitzgerald, Rúben Lima, Tidjane Badjana, Tashan Oakley-Boothe e o regresso de Lucas Rafael, defesa que estava cedido aos brasileiros do Bragantino.

A última atualização da LPFP inclui ainda o extremo Kaio César, do Vitória de Guimarães, e o médio Bruno Costa, do Vizela, ambos confirmados na quarta-feira à noite, bem como a transferência de André Gonçalves, avançado de 20 anos, do Sporting para o Estoril Praia.

Na II Liga, o Leixões inscreveu quatro jogadores entre as 22:00 e as 24:00 de quarta-feira, no caso o lateral direito Paulinho, que jogou várias épocas na I Liga portuguesa, ao serviço do Sporting de Braga, do Moreirense, do Desportivo de Chaves ou do Marítimo, Vitó, Djenairo Daniels e Gabriel Carvalho.

O Länk Vilaverdense também validou quatro jogadores nesse período - Baissa Niambélé, Sherwin Seedorf, Jude Michael Burst e Sekou Diancoumba -, enquanto o Feirense confirmou Isah Ali, o Torreense o empréstimo de Né Lopes pelo Gil Vicente e a União de Leiria o empréstimo de Marcos Silva pelo Marítimo.

No último dia do 'mercado', os clubes da I e da II Liga portuguesa entregaram na LPFP documentação relativa a 75 jogadores.

TYME // NFO

Lusa/Fim