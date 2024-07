Na ronda inaugural, marcada para o fim de semana de 10 e 11 de agosto, além do jogo dos 'verde e brancos', o Benfica visita o Famalicão, o FC Porto recebe o Gil Vicente e o Sporting de Braga joga em casa com o Estrela da Amadora.

A 91.ª edição do principal campeonato nacional de futebol vai terminar em 18 de maio de 2025, após 34 jornadas, com a receção do Sporting ao Vitória de Guimarães, a visita do Benfica ao Sporting de Braga, enquanto os 'dragões' recebem o Nacional.

Na última temporada, o Sporting sagrou-se campeão nacional pela 20.ª vez, terminando a I Liga com 90 pontos, à frente do antecessor Benfica, segundo colocado, com 80, e do FC Porto, terceiro, com 72, enquanto o Sporting de Braga ficou no quarto posto, com 68.

