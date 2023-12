Os 'leões' voltaram a mostrar o poder do seu coletivo, desta feita diante da formação húngara, acabando por garantir uma vitória inequívoca.

Alex Merlim foi, mais uma vez, crucial para a formação liderada por Nuno Dias, fazendo um 'hat-trick' na goleada sobre o Haladás, depois de na quinta-feira ter 'bisado' na partida com o Loznica-Grad (9-1).

Muito inspirado, o ala italio-brasileiro abriu o ativo, logo aos quatro minutos, na sequência de um remate cruzado de fora da área. Na segunda parte, o 'mágico' do Sporting viria a fazer mais dois golos, na sequência de um remate forte de longe e, depois, através de um 'chapéu' de belo efeito, quando os húngaros já atuavam com guarda-redes avançado.

Após o golo inicial de Alex Merlim, o Sporting chegou ao 2-0, ao minuto nove, numa grande penalidade convertida por Neves.

No entanto, a formação húngara reagiu de pronto, reduzindo para a margem mínima na sequência de um desvio certeiro de Cassemiro à 'boca' da baliza.

Porém, a formação 'verde e branca' voltou à carga e ampliou para 4-1 até ao intervalo: primeiro, através de um remate 'cirúrgico' de Taynan e, depois, por intermédio de Zicky, a encostar um passe de Pany Varela.

No segundo tempo, Merlim fez o quinto dos 'leões' num remate de fora da área muito colocado.

O Haladás ainda voltou a reduzir, para 5-2, por Vas, num remate forte que surpreendeu o guarda-redes Bernardo Paçó.

A partir daí, os magiares arriscaram tudo, colocando o guarda-redes avançado (5x4), mas ficaram mais expostos e o Sporting aproveitou para dilatar o resultado, marcando mais dois golos, numa 'chapelada' de Merlim, a passe de Zicky, e num disparo forte cruzado de Neves.

Na outra partida do Grupo C da Ronda de Elite da Liga dos Campeões de futsal, disputada horas antes também no Pavilhão João Rocha, o Anderlecht 'despachou' o Loznica-Grad por 8-1.

Ao fim de duas jornadas, o Sporting e o Anderlecht lideram com seis pontos - embora os 'leões' tenham melhor diferença de golo - enquanto Haladás e Loznica-Grad não têm qualquer ponto somado.

No domingo, na terceira e derradeira jornada, os 'leões' e os belgas vão decidir o vencedor do grupo e, por conseguinte, qual deles se apura para a 'final four' da 'Champions', em que já está o Benfica.

Jogo realizado no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.

Sporting -- Haladás, 7-2.

Ao intervalo: 4-1

Marcadores:

1-0, Alex Merlim, 03 minutos.

2-0, Neves, 09 (grande penalidade).

2-1, Cassemiro, 09.

3-1, Taynan, 13.

4-1, Zicky, 16.

5-1, Alex Merlim, 23.

5-2, Vas, 31.

6-2, Alex Merlim, 34.

7-2, Neves, 37.

Equipas:

- Sporting: Bernardo Paçó, Tomás Paçó, Zicky, Alex Merlim e Taynan. Jogaram ainda: Gonçalo Portugal, Diogo Santos, Neves, França, João Matos, Pauleta, Sokolov, Pany Varela e Macedo.

Treinador: Nuno Dias.

- Haladás: Alasztics, Luiggi Longo, Dróth, Henrique e Cassemiro. Jogaram ainda: Gyimesi, Homlok, Kovács, Szalmás, Knizs, Hajmási, Vatamaniuc-Bartha, Vas e Rutai.

Treinador: Felipe Conde.

Árbitros: Kamil Çetin (Turquia) e Alejandro Martinez Flores (Espanha).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Vas (09), Henrique (28) e Diogo Santos (28).

SYB // MO

Lusa/Fim