Gabriel Martinelli, aos sete minutos, Kai Havertz, aos 22, Gabriel Magalhães, aos 45+1, Bukayo Saka, aos 65, de penálti, e Leandro Trossard, aos 82, marcaram os golos dos 'gunners', enquanto Gonçalo Inácio faturou para os 'leões', aos 47.

Com este resultado, os 'leões', que somavam três vitórias e um empate, mantiveram-se com 10 pontos, caindo do 'top 8', no qual entrou o Arsenal, que também soma 10.

