Os 'leões', atuais líderes do campeonato e que já venceram a Taça de Portugal por 17 vezes, vão enfrentar o atual sexto classificado da 1.ª divisão distrital de Lisboa, em partida que está agendada para o Estádio José Gomes, na Amadora.

Para chegar a esta fase, o Olivais e Moscavide já eliminou o Real Massamá (2-1), na primeira eliminatória, e Os Sandinenses (3-1), na segunda, ambas as partidas disputadas fora e com equipas de um escalão superior, no caso o Campeonato de Portugal.

As duas equipas já se defrontaram nos quartos de final da competição na época 1994/95, com o Sporting a golear o Olivais e Moscavide, por 6-1, e a seguir em frente, acabando por vencer a final contra o Marítimo, por 2-0.

Também hoje, o Leixões, da II Liga, recebe o Vitória de Setúbal, do Campeonato de Portugal, num duelo entre duas equipas que já conquistaram a prova, mas que agora estão fora dos principais 'palcos' do futebol nacional.

Outra equipa que já venceu a Taça de Portugal é o Estela da Amadora, da I Liga, que vai visitar o Vila Meã, do Campeonato de Portugal, num dia em que se disputam 11 jogos da terceira eliminatória.

Além de Sporting e Estrela da Amadora, os primodivisionários Moreirense, Vizela, Casa Pia e Arouca também se estreiam hoje na competição, com visitas a Paredes, Atlético, Rabo de Peixe e Felgueiras, respetivamente.

Já apurados estão Sporting de Braga, Benfica, Portimonense e FC Porto, que fizeram valer a 'lei do mais forte' perante emblemas de escalões inferiores e vão estar presentes no sorteio da quarta eliminatória, marcado para quarta-feira, cujos jogos vão ser disputados no fim de semana de 25 e 26 de novembro.

Programa da terceira eliminatória:

- Quinta-feira, 19 out:

Rebordosa (CP) - Sporting de Braga (I), 0-2

- Sexta-feira, 20 out:

Lusitânia (CP) - Benfica (I), 1-4

Sporting da Covilhã (L3) - Portimonense (I), 1-4

Vilar de Perdizes (CP) - FC Porto (I), 0-2

- Sábado, 21 out:

Santa Clara (II) - Vianense (L3), 12:00 (11:00 locais)

Paredes (CP) - Moreirense (I), 14:00

Nacional (II) - Mirandela (CP), 15:00

Atlético (L3) - Vizela (I), 15:00

Rabo de Peixe (CP) - Casa Pia (I), 16:00 (15:00 locais)

Atlético da Malveira (D) - Marco 09 (CP), 16:30

Leixões (II) - Vitória de Setúbal (CP), 17:00

Vila Meã (CP) - Estrela da Amadora (I), 18:00

Felgueiras (L3) - Arouca (I), 19:00

Académico de Viseu (II) - União de Leiria (II), 20:00

Olivais e Moscavide (D) - Sporting (I), 20:45

- Domingo, 22 out:

Sintrense (CP) - Estoril Praia (I), 11:00

Torreense (II) - Rio Ave (I), 14:00

Canelas 2010 (L3) - Desportivo de Chaves (I), 15:00

Mafra (II) - Feirense (II), 15:00

Moncarapachense (CP) - Vitória de Guimarães (I), 15:00

Länk Vilaverdense (II) - Farense (I), 15:00

Dumiense (CP) - AVS (II), 15:00

Penafiel (II) - Santa Maria (D), 15:00

Marítimo (II) - Mortágua (CP), 15:00

Tondela (II) - 1.º de Dezembro (L3), 15:00

Pêro Pinheiro (L3) - Serpa (CP), 15:00

Montalegre (CP) - Pevidém (CP), 15:00

Elvas (CP) - Tirsense (CP), 15:00

Amarante (CP) - Académica (L3), 15:00

Camacha (CP) - Famalicão (I), 15:30

Belenenses (II) - Gil Vicente (I), 17:00

Oliveirense (II) - Boavista (I), 20:00

Legenda:

I: I Liga

II: II Liga.

L3: Liga 3.

CP: Campeonato de Portugal.

D: Distritais.

