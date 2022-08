Os vice-campeões nacionais vão ter pela frente um adversário que nesta época arranca com Artur Jorge como treinador, depois da saída de Carlos Carvalhal, e, à partida, tem como meta repetir o título de 2020/21, apesar de terem perdido Sarabia, aquele que foi, provavelmente, o melhor 'leão' - regressou ao Paris Saint-Germain.

Depois dos triunfos de Benfica, frente ao Arouca (4-0), na sexta-feira, e do campeão FC Porto, diante do Marítimo (5-1), no sábado, a equipa treinada por Rúben Amorim quererá igualar os resultados dos rivais, num duelo com um grau de exigência elevado.

No domingo, em jogo com início às 18:00, o Sporting vai tentar repetir a vitória da última temporada, com o guarda-redes habitual titular, o espanhol Adán, a integrar o lote de convocados, segundo o técnico 'leonino', pelo que poderá ser a surpresa no 'onze', tendo em conta as noticias que afastavam o guardião dos relvados por um período considerável, devido a uma lesão no ligamento do joelho direito.

No mesmo dia, o Casa Pia, de regresso ao futebol de elite 83 anos depois da única presença, em 1938/39, visita o Santa Clara (14:30 locais, mais uma em Lisboa), enquanto o também recém-promovido Desportivo de Chaves será anfitrião do Vitória de Guimarães (20:30), à mesma hora que o Portimonense recebe o Boavista.

Programa da primeira jornada:

- Sexta-feira, 05 de agosto:

Benfica -- FC Arouca, 4-0

- Sábado, 06 de agosto:

Rio Ave -- Vizela, 0-1.

Estoril Praia - Famalicão, 2-0.

FC Porto -- Marítimo, 5-1.

- Domingo, 07 de agosto:

Santa Clara -- Casa Pia, 14:30 (15:30 em Lisboa).

Sporting de Braga -- Sporting, 18:00.

Portimonense -- Boavista, 20:30.

Desportivo de Chaves -- Vitória de Guimarães, 20:30.

- Segunda-feira, 08 de agosto:

Gil Vicente -- Paços de Ferreira, 20:15.

AJC // NFO

Lusa/Fim