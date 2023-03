O 'onze' de Rúben Amorim joga o primeiro jogo em Turim, em 13 de abril, e o segundo no Estádio José Alvalade, em Lisboa, no dia 20 do mesmo mês.

Os 'verde e brancos', vencedores da Taça das Taças em 1963/64, somam duas presenças nos 'quartos', que ultrapassaram em 2011/12, perante os ucranianos do Metalist Kharkiv, e nos quais 'tombaram' em 2017/18, face ao Atlético de Madrid.

PFO // PFO

Lusa/Fim