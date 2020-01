Sporting empresta avançado Pedro Marques ao Den Bosch O avançado Pedro Marques, que estava cedido pelo Sporting ao FC Dordrecht, da segunda divisão holandesa de futebol, vai terminar a época no Den Bosch, também emprestado pelos 'leões'. desporto Lusa desporto/sporting-empresta-avancado-pedro-marques-ao_5e284412c935e51293949c53





"O FC Den Bosch e o Sporting chegaram a acordo para a cedência temporária de Pedro Marques. O avançado é emprestado pelo clube português até ao final da época e junta-se à equipa hoje de manhã", refere a nota do Den Bosch no seu site oficial.

O clube, 12.º classificado na segunda divisão, lembra que o jogador iniciou a época no Dordrecht, 20.º e último, pelo qual disputou 21 jogos e marcou seis golos.

"O Pedro demonstrou nestes últimos seis meses que pode ser importante a este nível. O seu faro pelo golo será uma mais valia para a nossa equipa", disse o treinador Bert Ruijsch.

Em Portugal, o avançado, de 21 anos, fez a formação entre o Colégio Marista, Estoril Praia, Foot 21 e Belenenses, antes de chegar aos juniores do Sporting, em 2016/17, época em que jogou também na equipa B.

Em 2018/19, jogou maioritariamente na equipa de sub-23 do Sporting, mas ainda foi utilizado por Marcel Keizer num jogo do plantel principal, na vitória em casa diante do Vorskla (3-0), entrando aos 59 minutos para o lugar de Montero.

RPM // AMG

Lusa/Fim