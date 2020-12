Pedro Gonçalves (37 minutos), que viria a ser expulso aos 80, e Pedro Porro (45+4) marcaram os golos dos 'leões', com Gustavo Assunção (43) e Jhonata Robert (89) a empatarem para os minhotos.

Com este empate, o Sporting continua a liderar, com 23 pontos, mas pode ver Sporting de Braga e Benfica, ambos com 18, e FC Porto, com 16, aproximarem-se, enquanto o Famalicão passou a somar 10 pontos.

