Em Bérgamo, Scamacca adiantou os italianos, aos 23 minutos, e Marcus Edwards repôs a igualdade, aos 56, fixando um resultado que permite à Atalanta garantir já o primeiro posto, quando falta uma jornada para terminar a fase de grupos.

Os 'leões' têm oito pontos, menos três do que os transalpinos, mas têm desvantagem no confronto direto, pelo que já sabem que vão ficar na segunda posição e terão de disputar o play-off de acesso aos oitavos de final, diante de um adversário que vai ser relegado da Liga dos Campeões.

Para o segundo posto do Sporting contribuiu igualmente a derrota do Sturm Graz diante do Rakow (1-0), sendo que os austríacos são terceiros no Grupo D, com quatro pontos, em igualdade com os polacos, que estão no último posto.

