Após o 'nulo' ao intervalo, num Pavilhão Fidelidade esgotado e com grande ambiente, Ivan Chishkala deu vantagem ao Benfica, aos 34 minutos, mas, de grande penalidade, Taynan igualou aos 40, mantendo os rivais empatados na liderança, com 29 pontos.

Os 'encarnados' assumiram mais a iniciativa nos primeiros minutos, mas a rapidíssima expulsão de Arthur, que viu dois amarelos no mesmo minuto, aos seis, alterou a face da partida, permitindo ao Sporting somar várias ocasiões de perigo, mas sem sucesso.

A enorme solidariedade defensiva dos benfiquistas fez aguentar o 'nulo', numa altura em que alguma confusão nas bancadas centrava as atenções e se transportou para o campo, com intensidade acima da média e um critério disciplinar 'apertado' a auxiliar.

A marcação cerrada de André Coelho a Zicky Té proporcionou duelos interessantes no ataque 'leonino', mas foi o Benfica a ter as melhores ocasiões da primeira parte, como o livre de 10 metros que Ivan Chishkala desperdiçou, aos 16, na sexta falta dos 'leões'.

O 'nulo' persistiu para o segundo tempo, no qual o equilíbrio prevaleceu e as equipas continuaram em busca do tento inaugural, que ficou muito perto de suceder aos 27, quando Ivan Chishkala acertou no poste, o mesmo acontecendo com Zicky Té, aos 32.

O russo do Benfica voltou a ficar perto do golo aos 33, voltando a falhar o alvo, mas foi ele o autor do golo das 'águias', aos 34, na sequência de uma grande jogada em que o capitão Afonso Jesus entregou ao ala e este atirou de primeira para o fundo das redes.

O Sporting assumiu rapidamente o '5x4' e o Benfica até foi aguentando as investidas, valendo sobretudo uma defesa monumental de Léo Gugiel, aos 39, mas uma falta de Afonso Jesus permitiu o tento da igualdade aos 'leões', num penálti de Taynan, aos 40.

Jogo realizado no Pavilhão Fidelidade, em Lisboa.

Benfica -- Sporting, 1-1.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

1-0, Ivan Chishkala, 34 minutos.

1-1, Taynan, 40 (grande penalidade).

Equipas:

- Benfica: Léo Gugiel, Afonso Jesus, Silvestre Ferreira, Lúcio Rocha e Diego Nunes. Jogaram ainda André Coelho, Arthur, Ivan Chishkala, Jacaré, Higor de Souza, Edmilson Kutchy, Carlos Monteiro e Daniel Osuji.

Treinador: Cassiano Klein.

- Sporting: Henrique Rafagnin, João Matos, Wesley Reinaldo, Alex Merlim e Anton Sokolov. Jogaram ainda Diogo Santos, Taynan, Zicky Té, Pauleta, Rúben Freire e Bernardo Paçó.

Treinador: Nuno Dias.

Árbitros: Pedro Costa (AF Coimbra) e Filipe Duarte (AF Lisboa).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Arthur (06 e 06), André Coelho (10), Anton Sokolov (15), Diogo Santos (16), Wesley Reinaldo (25), Taynan (30), Carlos Monteiro (30), Zicky Té (33) e Daniel Osuji (38). Cartão vermelho por acumulação para Arthur (06).

Assistência: Cerca de 2.300 espetadores.

