Na Vila das Aves, os 'leões' adiantaram-se no marcador com um golo do costa-marfinense Ousmane Diomande, aos oito minutos, e ampliaram a vantagem pelo sueco Viktor Gyökeres, aos 33, com o AVS a reduzir, aos 71, por Zé Luís, de penálti, e a chegar ao empate aos 90+6, por Gustavo Mendonça, numa altura em que o Sporting já estava reduzido a 10 por expulsão de Diomande, aos 78.

Com este resultado, o Sporting, que não vence há três jogos na I Liga, continua em primeiro, com 53 pontos, mas agora em igualdade com o Benfica, enquanto o AVS somou o segundo empate seguido e é 16.º, lugar do play-off de manutenção, com 20.

