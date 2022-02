O atleta do Playas de Castellón foi o mais rápido e terminou 10.000 metros da prova com o tempo de 29.27 minutos, à frente de Óscar Chelimo (Casone Noceto) e de Hiko Haso (DSDAC).

O Sporting, com o quinto lugar de Vincent Kono, o 13.º de Rui Teixeira, o 17.º de Rui Pinto e o 24.º de Miguel Marques, ficou em segundo, com 35 pontos, atrás dos turcos do Ankara Ego, com 29, enquanto os italianos Casone Noceto foram terceiros.

Já o Benfica ficou na 13.ª posição, com 95 pontos.

Nos sub-20, o Sporting também teve motivos para sorrir com os atletas em prova a conseguirem o terceiro lugar, atrás dos irlandeses da Ennis Track e dos neerlandeses do AV Cifla.

A prova foi ganha pelo irlandês Dean Casei, com Rodrigo Lima a ser o melhor português, com o sexto lugar.

