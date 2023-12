Depois do triunfo do Benfica na sexta-feira frente ao Famalicão (3-0), os 'leões' sabem que apenas a vitória lhes possibilita continuar no primeiro posto no final da ronda e para isso é necessário que voltem a vencer fora de casa, algo que não conseguiram nos últimos dois jogos longe de Alvalade, com derrotas na Luz (2-1) e Guimarães (3-2).

O Sporting, que vem de um triunfo na receção ao FC Porto (2-0), vai ter pela frente um Portimonense que não vence há três jogos e que está no 13.º posto, com 15 pontos, mas que em casa não perde desde a sexta ronda, quando foi batido pelo Benfica.

Também hoje, o Sporting de Braga vai procurar regressar aos triunfos, depois da derrota na jornada passada frente ao Benfica, enfrentando em Rio Maior o Casa Pia, equipa que vem de um triunfo em Chaves.

Os bracarenses estão no quarto lugar, com 29 pontos, os mesmos do Vitória de Guimarães, que já jogou nesta ronda, a cinco pontos de FC Porto, que venceu o Desportivo de Chaves (1-0), e do Sporting, que tem menos um jogo, enquanto o Benfica é líder provisório, com 36.

Antes, o Gil Vicente vai receber o Boavista, num duelo entre duas equipas que procuram regressar aos triunfos no campeonato, e o Farense visita o Estoril Praia, num confronto entre formações que pontuaram nas últimas duas jornadas.

Programa e resultados da 15.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol:

- Sábado, 23 dez:

Vitória de Guimarães - Rio Ave, 1-0

Vizela -- Moreirense, 0-0

- Quinta-feira, 28 dez:

Estrela da Amadora -- Arouca, 1-4

- Sexta-feira, 29 dez:

Benfica -- Famalicão, 3-0

FC Porto - Desportivo de Chaves, 1-0

- Sábado, 30 dez:

Estoril Praia - Farense, 15:30

Gil Vicente - Boavista, 15:30

Casa Pia - Sporting de Braga, 18:00

Portimonense -- Sporting, 20:30

AJO // PFO

Lusa/Fim