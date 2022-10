Numa ronda que abriu com a vitória do líder Benfica em casa do FC Porto (1-0), o Sporting, depois das derrotas com o Marselha, em casa para a Liga dos Campeões, e frente ao Varzim, da Liga 3, na Taça de Portugal, tenta regressar aos triunfos e ultrapassar o adversário de hoje na classificação.

Na sexta posição, a um ponto do Casa Pia, quarto, o Sporting tem dois triunfos nos últimos seis jogos em todas as competições, defrontando os promovidos 'gansos', que sofreram apenas a segunda derrota na I Liga na última ronda, mas ainda não perderam como visitantes.

Para o campeonato, as duas equipas apenas se encontraram duas vezes, em 1938/39, única temporada em que o Casa Pia esteve no primeiro escalão, com o Sporting a somar dois triunfos.

O Sporting de Braga, terceiro posicionado, interrompeu, com um triunfo sofrido frente ao Felgueiras (Liga 3), na Taça, uma série de quatro jogos sem vencer (três derrotas e um empate), visitando o Estoril Praia, oitavo, que não perde há quatro encontros para a I Liga.

Em caso de triunfo, os bracarenses igualam pontualmente o FC Porto, embora se mantenham na terceira posição, por os 'dragões' terem vantagem no confronto direto.

No outro encontro do dia, o Paços de Ferreira, 17.º e penúltimo, na estreia do regressado José Mota, tenta a primeira vitória na prova, na visita ao Famalicão, 15.º.

Programa da 10.ª jornada:

- Sexta-feira, 21 out:

FC Porto -- Benfica, 0-1

- Sábado, 22 out:

Famalicão - Paços de Ferreira, 15:30

Estoril Praia - Sporting de Braga, 18:00

Sporting - Casa Pia, 20:30

- Domingo, 23 out:

Marítimo -- Arouca, 15:30

Vizela - Santa Clara, 15:30

Desportivo de Chaves - Gil Vicente, 18:00

Vitória de Guimarães - Boavista, 20:30

- Segunda-feira, 24 out:

Rio Ave -- Portimonense, 20:15

