O Benfica joga também no domingo, dia 13 - em que se disputarão a maioria dos jogos -, pouco depois do rival portuense, e a ronda encerra na segunda-feira, dia 14, com a receção do Olímpico do Montijo, do Campeonato de Portugal, ao Sporting de Braga, em recinto a indicar, às 20:15.

Para domingo, estão agendados 14 encontros, entre os quais a receção do FC Porto ao Tondela, marcada para as 18:30, e o jogo do Benfica, às 20:30, que aguarda o vencedor do encontro entre o Vilafranquense e a Sanjoanense para conhecer o adversário.

As duas equipas vão defrontar-se em 09 de dezembro para decidir quem marcará presença no Estádio da Luz, em Lisboa, depois de o encontro, que estava agendado para domingo passado, ter sido adiado devido à existência de vários testes com resultado positivo para o novo coronavírus na formação de São João da Madeira.

Anadia e Boavista, cujos encontros da quarta eliminatória estão também marcados para domingo, são as outras equipas da competição que só conhecerão os adversários em 03 e 09 de dezembro, respetivamente.

Os 'axadrezados' irão defrontar o vencedor do encontro entre o Estoril Praia e Lusitano de Évora, enquanto o Anadia vai jogar com vencedor do Estrela da Amadora-Farense, jogos que foram adiados devido a vários casos positivos para o novo coronavírus, que provoca a covid-19.

AO // RPC

Lusa/Fim