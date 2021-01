Depois de terem superado as condições climatéricas adversas na Choupana (2-0), os líderes do campeonato voltam a jogar na 'pérola do Atlântico', agora para a prova 'rainha', naquele que é um dos três embates entre formações primodivisionárias.

Este será o 10.º jogo entre Sporting e Marítimo para a Taça, sendo que os 'leões' apenas perderam por uma vez com os insulares, em 1989/90.

Se o Sporting procura a sétima vitória seguida em todas competições, o Marítimo tenta apurar-se para os quartos de final da Taça de Portugal pela terceira vez na última década, poucos dias depois de ter sido derrotado pelo Sporting de Braga (2-1), para a I Liga.

Até chegarem a esta fase, os 'verdes e brancos' deixaram pelo caminho Sacavenense (7-1), do Campeonato de Portugal, e Paços de Ferreira (3-0), enquanto os maritimistas precisaram de recorrer ao prolongamento para superar Penafiel (3-2), da II Liga, e Salgueiros (2-1), do terceiro escalão.

A partida entre Marítimo e Sporting tem início marcado para as 21:15, no Funchal, e será dirigida pelo árbitro Manuel Oliveira, da Associação de Futeobl (AF) do Porto.

Programa dos oitavos de final da Taça de Portugal:

- Segunda-feira, 11 jan:

Marítimo (I) -- Sporting (I), 21:15

- Terça-feira, 12 jan:

Rio Ave (I) -- Estoril-Praia (II), 14:00

Moreirense (I) -- Santa Clara (I), 17:00

Nacional (I) -- FC Porto (I), 19:00

Estrela da Amadora (CP) -- Benfica (I), 21:15

- Quarta-feira, 13 jan:

Sporting de Braga (I) -- Torreense (CP), 15:30

- Quinta-feira, 14 jan:

Fafe (CP) -- Belenenses SAD (I), 14:00

Gil Vicente (I) -- Académico de Viseu (II), 20:30

