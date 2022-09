Depois de duas derrotas consecutivas, os 'leões' voltaram aos triunfos na I Liga na visita ao Estoril Praia (2-0), na sexta-feira, e vão iniciar a 'Champions' numa deslocação ao terreno do Eintracht Frankfurt, detentor da Liga Europa e que não perde há quatro jogos na Bundesliga.

Para este jogo, o técnico Rúben Amorim já vai poder contar com o avançado Paulinho, recuperado dos problemas físicos que o afastaram do grupo, enquanto Jovane Cabral continua ausente, numa equipa que tem o objetivo de repetir o apuramento da época passada para a fase seguinte da prova.

O jogo do Grupo D, do qual também fazem parte os ingleses do Tottenham e os franceses do Marselha, está agendado para as 17:45 (horas de Lisboa), em Frankfurt, numa partida que será dirigida pelo israelita Orel Grinfeeld.

Já o FC Porto arranca a competição frente ao Atlético de Madrid, um dos seus 'carrascos' na temporada passada, juntamente com o Liverpool, quando não superaram a fase de grupos, depois de voltar aos triunfos na I Liga, ao vencer no terreno do Gil Vicente, por 2-0.

O médio Grujic, que tem estado ausente da equipa, já integrou o lote de 26 convocados de Sérgio Conceição para a viagem a Madrid, ainda que não seja certa a sua presença entre as opções.

Os 'dragões' somam dois triunfos frente à formação espanhola, a quem não conseguiram vencer na época passada, num total de 10 jogos, dos quais quatro terminaram em igualdades.

O jogo entre Atlético de Madrid, que vem de uma empate na Liga espanhola, e o FC Porto está agendado para as 20:00, em Madrid, e será dirigido pelo polaco Szymon Marciniak.

No outro jogo do Grupo B da Liga dos Campeões, os belgas do Brugge recebem os alemães do Bayer Leverkusen.

Na terça-feira, no arranque do Grupo H, o Benfica bateu em casa os israelitas do Maccabi Haifa por 2-0 e está na frente da 'poule', juntamente com o Paris Saint-Germain, que triunfou na receção à Juventus (2-1), próximo adversário da equipa 'encarnada'.

