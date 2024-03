"[O Sporting] Agora, é favorito, porque está em primeiro. [A eliminação na Liga Europa] Não belisca nada o desempenho que tem tido, ainda por cima joga bom futebol e espero e desejo que este ano consiga o título" , atirou o antigo jogador formado nos 'leões'.

Apesar da eliminação nos oitavos de final da Liga Europa, diante da Atalanta, Figo acrescentou que a equipa orientada por Rúben Amorim "não deixa de estar a fazer uma grande temporada", enquanto o FC Porto "fez um grande papel na Liga dos Campeões" até ser eliminado pelo Arsenal nos 'oitavos'.

Por seu lado, o Benfica, segundo Figo, "não perde nada em sonhar" com a final da Liga Europa, competição em que vai defrontar os franceses do Marselha nos quartos de final, depois de ter eliminado os escoceses do Rangers nos 'oitavos'.

"Se chegou até este momento, tem todas as condições para chegar à final. Espero que sim, uma equipa portuguesa [na final] é sempre positivo, em todos os sentidos", comentou o antigo jogador de Sporting, FC Barcelona, Real Madrid e Inter Milão.

O antigo futebolista, de 51 anos, comentou o momento das equipas portuguesas horas após o sorteio da Liga Europa colocar os franceses do Marselha no caminho dos 'encarnados', mas também após a 'sorte' da Liga dos Campeões colocar frente a frente um dos seus antigos clubes, o Real Madrid, e o Manchester City, orientado por Pep Guardiola, com quem se cruzou no FC Barcelona.

"São duas das melhores equipas a praticar futebol neste momento. São sempre eliminatórias em que tudo pode acontecer. Por isso, são sempre jogos espetaculares de assistir e o resultado pode ser sempre imprevisível", comentou o antigo futebolista.

Luís Figo falou em Alamda, à margem da assinatura de um protocolo de cooperação institucional com a Direção Geral de Educação no âmbito de um projeto desenvolvido pela Fundação Luís Figo para a promoção de hábitos de vida saudável, que envolve as áreas da saúde, educação e desporto.

SYL // MO

Lusa/Fim