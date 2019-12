Sporting e Benfica obrigados a vencer na ronda decisiva da Taça da Liga Sporting, bicampeão em título, e Benfica estão hoje obrigados a vencer na última jornada da Taça da Liga de futebol e esperar pela 'ajuda' de terceiros para asseguraram um lugar na 'final four' da competição. desporto Lusa desporto/sporting-e-benfica-obrigados-a-vencer-na_5dfdb0502bfc107995d0a30c





Às 17:00, o Sporting tem que vencer no Algarve o Portimonense, que também está na corrida pelo apuramento, e esperar que, à mesma hora, o Rio Ave não consiga bater o Gil Vicente, em Vila do Conde, para garantir o primeiro lugar do grupo C.

Por seu lado, às 20:00, o Benfica, recordista de troféus, com sete triunfos em 12 edições, tem que bater o Vitória de Setúbal no Bonfim, de preferência por mais do que dois golos, e esperar por um 'tropeção' do Vitória de Guimarães na receção ao Sporting da Covilhã, emblema do segundo escalão que também está na luta no grupo B.

Já sem possibilidade de seguir em frente na prova, na Madeira, Marítimo e Penafiel, da II Liga, fecham a participação no grupo A.

O critério de desempate, em caso de igualdade pontual entre as equipas, terá por ordem a diferença entre o número de golos marcados e sofridos na fase de grupos, seguido do maior número de golos marcados, e, por último, da média etária mais baixa dos jogadores utilizados.

Na 'final four', que decorrerá em Braga, entre 21 e 25 de janeiro, o vencedor do grupo A defronta o vencedor do grupo C, e o do grupo B a equipa vencedora do grupo D.

