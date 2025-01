O campeão nacional lidera a prova, em igualdade pontual com os 'dragões' (que dão o pontapé de saída na última ronda da primeira volta na sexta-feira, no estádio do Nacional), ambos com dois pontos de vantagem sobre as 'águias', cuja receção aos bracarenses está marcada para sábado.

O Sporting também entra em ação já na sexta-feira, num encontro de muitas emoções para o novo treinador, Rui Borges, motivado por ter recuperado a liderança do campeonato, e logo com uma vitória em casa sobre o Benfica, por 1-0, graças a um golo marcado pelo moçambicano Geny Catamo.

O dérbi lisboeta, disputado no domingo, proporcionou a melhor estreia possível de Rui Borges, que trocou, precisamente, Guimarães por Alvalade, e marcou também a primeira derrota na competição de Bruno Lage, desde que ocupou o lugar do alemão Roger Schmidt como técnico do Benfica, ao 12.º jogo.

O Sporting, que se sentava numa confortável almofada de oito pontos de vantagem sobre o Benfica no topo da I Liga quando Ruben Amorim saiu para orientar o Manchester United - ainda que as 'águias' tivessem, na altura, um jogo em atraso -, desbaratou essa margem em apenas quatro jogos sob o comando de João Pereira e não ganha fora de casa desde a despedida do anterior técnico (4-2 no terreno do Sporting de Braga).

Rui Borges, o seu substituto, teve um batismo de fogo, três escassos dias após ter sido apresentado como treinador 'leonino', e não terá muito tempo para saborear o êxito, uma vez que vai conhecer novo desafio exigente perante a antiga equipa.

Não obstante o desempenho excecional na Liga Conferência, na qual ficou apenas atrás do Chelsea na fase de liga, Rui Borges não deixou o Vitória de Guimarães na posição que desejava no campeonato, no sexto lugar, a quatro pontos do Sporting de Braga (quinto) e a seis do sensacional Santa Clara (quarto).

Daniel Sousa, que sucedeu ao novo treinador do Sporting, tentará quebrar o ciclo de quatro partidas seguidas sem vencer na prova, na qual a equipa minhota ganhou apenas dois dos últimos 11 jogos que disputou, tendo sofrido ainda três derrotas e concedido seis empates.

O rival minhoto atravessa uma fase igualmente negativa, com uma única vitória nos derradeiros quatro encontros, e a derrota na jornada anterior, na receção ao Casa Pia, por 2-1, acentuou a contestação ao treinador Carlos Carvalhal e agravou o registo em casa, onde ganhou apenas três dos nove jogos realizados.

O desempenho na condição de visitante é claramente melhor, com cinco triunfos em sete possíveis, mas o Estádio da Luz tem-se revelado um obstáculo quase intransponível para o Sporting de Braga, que terá pela frente uma equipa do Benfica proibida de falhar duas vezes seguidas.

O embate de sábado será o primeiro de dois no espaço de quatro dias, uma vez que benfiquistas e bracarenses voltarão a defrontar-se na quarta-feira, nas meias-finais da Taça da Liga, que proporciona no dia anterior um clássico entre Sporting e FC Porto.

Os 'dragões', que a meio da primeira volta pareceram estar arredados da luta pelo título, também aproveitaram a passagem de João Pereira pelo banco de suplentes do Sporting para reentrarem na corrida e começam a aliar boas exibições à conquista dos indispensáveis pontos.

O equipa treinada por Vítor Bruno -- também já várias vezes brindado com lenços brancos pelos adeptos portistas -- procura o quarto triunfo consecutivo, perante o 15.º classificado, primeira equipa acima da 'zona vermelha', com apenas três vitórias em 16 partidas, mas todas no seu estádio.

O jogo na Madeira, num local onde o nevoeiro costuma ser protagonista indesejado (foi responsável pelo adiamento do confronto com o Benfica, já esta época), marcará o arranque em 2025 da I Liga, cuja primeira volta fica concluída na segunda-feira, com a receção do Gil Vicente (11.º colocado) ao Rio Ave (10.º).

Programa da 17.ª jornada:

- Sexta-feira, 03 jan 2025:

Nacional - FC Porto, 18:00

Vitória de Guimarães -- Sporting, 20:15

- Sábado, 04 jan:

Moreirense -- AVS, 15:30

Benfica - Sporting de Braga, 18:00

Boavista -- Arouca, 20:30

- Domingo, 05 jan:

Santa Clara -- Farense, 14:30 locais (15:30 em Lisboa)

Casa Pia -- Famalicão, 18:0

Estrela da Amadora - Estoril Praia, 20:30

- Segunda-feira, 06 jan:

Gil Vicente - Rio Ave, 20:15

RPC // MO

Lusa/fim