A 34.ª e última ronda arranca em Vila do Conde, com o jogo entre Rio Ave (12.º, com 39 pontos) e o Famalicão (oitavo, com 43), e prossegue com a receção do Vizela (11.º, com 40) ao Sporting, que tem o quarto lugar definido.

A abertura poderá originar pequenos ajustes na classificação, entre Famalicão, Vizela e Rio Ave, numa zona de tabela em que Casa Pia (nono) e Boavista (10.º), ambos com 41 pontos, jogam no sábado, fora, com Gil Vicente (14.º, com 34) e Desportivo de Chaves (sétimo, com 46), respetivamente.

As contas mais importantes, as do título, começam a ser feitas no sábado, a partir das 18:00, com as entradas em campo do Benfica, no Estádio da Luz, com o despromovido Santa Clara, e do FC Porto, no Estádio do Dragão, com o Vitória de Guimarães.

Benfica e FC Porto estão na corrida, com as 'águias' a entrarem nesta última jornada com 84 pontos e os 'dragões' com 82, sendo que os 'encarnados' têm ainda uma diferença para o rival de mais 11 golos.

À mesma hora, o Arouca procura em casa do Portimonense vencer e esperar uma derrota ou empate do Vitória no reduto portista, o único cenário que lhe permitiria ainda 'roubar' a quinta posição aos vimaranenses.

Programa da 34.ª jornada

- Sexta-feira, 26 mai:

Rio Ave -- Famalicão, 19:00.

Vizela -- Sporting, 21:15.

- Sábado, 27 mai:

Gil Vicente -- Casa Pia, 12:45.

Desportivo de Chaves -- Boavista, 15:30.

Estoril Praia -- Marítimo, 15:30.

Portimonense -- FC Arouca, 18:00.

FC Porto -- Vitória de Guimarães, 18:00.

Benfica -- Santa Clara, 18:00.

Sporting de Braga -- Paços de Ferreira, 20:30.

