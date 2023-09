Sporting defronta Atalanta, Sturm Graz e Rakow Czestochowa na Liga Europa

O Sporting vai defrontar os italianos do Atalanta, os austríacos do Sturm Graz e os polacos do Raków Czestochowa no Grupo D da Liga Europa de futebol, ditou hoje o sorteio, realizado no Mónaco.