Em França, o conjunto luso impôs-se com golos de Ricardo Oliveira, aos 14 e 16 minutos, vantagem que foi ampliada por Lucas Honório no início do segundo tempo, aos 27 minutos.

Somente sete segundos mais tarde, Erwan Debrouver reduziu para 3-1, contudo o conjunto luso nunca perdeu o controlo e aumentaria para 4-1 aos 46 minutos, por Tomás Moreira, antes de Nathan Gefflot fazer o definitivo 4-2, a 45 segundos do fim.

Com este resultado, o Sporting de Tomar concluiu o grupo A em segundo lugar, com 12 pontos, a dois dos italianos do Trissino que bateram fora os compatriotas do Amatori Lodi, por 3-2, com um golo do português Pedro Garcia.

No grupo B, o Valongo e os italianos do Sarzana já tinham garantido o apuramento, acabando ambos igualados, com 13 pontos, depois da derrota dos durienses, por 5-4, no terreno do Coutras, enquanto o seu rival se impôs, por 7-4, na Suíça ante os suíços de Diessbach.

Em França, o Valongo adiantou-se no marcador com tento de Facundo Navarro, aos 09 minutos, e voltou a estar na frente aos 2-1 com golo de Rafael Moreira, a 27 segundos do intervalo, contudo não esteve tão forte na etapa complementar.

Rafael Moreira ainda conseguiu anular a reviravolta dos anfitriões, fazendo o 3-3, mas depois o Valongo sofreu dois golos, de pouco valendo Diogo Barata ainda ter reduzido para 5-4 a 5.30 minutos do fim, pois o marcador não se alterou.

A atual edição da Liga Europeia de hóquei em patins conta apenas com duas equipas portuguesas, já que o Sporting, FC Porto, Oliveirense, Benfica e Óquei de Barcelos se autoexcluíram-se em desacordo com o novo formato da prova.

A 'final-four' da Liga Europeia vai ser disputada no Palácio dos Desportos de Torres Novas, em 14 e 15 de maio.

RBA // AJO

Lusa/Fim