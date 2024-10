Depois da derrota no terreno 'azul e branco', por 2-1, os bracarenses também perderam pelo mesmo resultado em casa frente aos noruegueses do Bodo/Glimt, voltando hoje aos triunfos, mas por 2-0, com golos de Gharbi, aos 41, e El Ouazzani, aos 70.

Com este triunfo, o quinto na presente edição da I Liga, o Sporting de Braga sobe provisoriamente ao quarto lugar, com 17 pontos, enquanto o Farense, que tinha pontuado nos dois jogos sob o comando de Tozé Marreco, depois de seis derrotas seguidas, permanece no 18.º e último lugar, com quatro.

JP // JP

Lusa/Fim