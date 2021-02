No encontro da segunda mão dos 16 avos de final da competição, a Roma adiantou-se no marcador aos 23 minutos, com um golo do bósnio Djeko, e ampliou a vantagem aos 75, por intermédio do espanhol Carles Perez, com o Sporting de Braga a reduzir aos 88, através de um autogolo de Cristante, antes de Borja Mayoral, aos 90+1, fixar o resultado.

Depois de já ter vencido por 2-0 em Braga, no jogo da primeira mão, a Roma voltou a bater a equipa portuguesa e qualificou-se para a fase seguinte da Liga Europa.

AJO // AJO

Lusa/Fim