O único tento da partida foi anotado pelo avançado espanhol aos 64 minutos, resultado que permite a Rui Duarte alcançar a primeira vitória no comando técnico bracarense, enquanto os 'canarinhos' viram interrompida uma série de três jogos sem perder.

Com este triunfo, o Sporting de Braga manteve o quarto lugar, mas agora com os mesmos 59 pontos do FC Porto, terceiro, enquanto o Estoril é 13.º, com 29, apenas mais três do que o Portimonense, que se encontra no 16.º lugar, posto de disputa do play-off de manutenção.

