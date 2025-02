A jogar em casa, os bracarenses marcaram o único golo da partida aos 37 minutos, pelo francês Gorby, assegurando o sexto triunfo nos últimos sete jogos no campeonato.

Com este triunfo, o Sporting de Braga subiu provisoriamente ao terceiro lugar, com 47 pontos, mais um do que o FC Porto, que apenas joga segunda-feira, enquanto o Nacional voltou às derrotas e é 13.º, com 23.

